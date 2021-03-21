Пришла весна! На следующей неделе станет теплее
На следующей неделе в Латвии ожидается потепление, местами температура воздуха поднимется до +10 градусов, прогнозируют синоптики.
На следующей неделе в Латвии ожидается потепление, местами температура воздуха поднимется до +10 градусов, прогнозируют синоптики.
В начале недели еще будет холодно, местами ожидается кратковременный снег. Наименьшая температура воздуха будет в ночь на вторник, когда местами в Видземе и Латгале мороз, вероятно, усилится до -11..-14 градусов. Однако во второй половине дня во вторник на западе Латвии уже возможно потепление до +10 градусов.
На следующей неделе по вечерам самых теплых и солнечных дней температура воздуха может достигать +9..+14 градусов.
Под плотным слоем облаков и на побережье при ветре с моря максимальная температура воздуха составит +2..+6 градусов. В понедельник по всей стране еще сохранится холодная погода.
Небо часто будет затянуто облаками, а осадков будет мало. При прояснении неба по ночам местами на дорогах будет образовываться обледенение. Ветер будет преимущественно слабым или умеренным.