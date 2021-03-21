Вс, 21.03.2021
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Пришла весна! На следующей неделе станет теплее

ФОТО: LETA/ Evija Trifanova

На следующей неделе в Латвии ожидается потепление, местами температура воздуха поднимется до +10 градусов, прогнозируют синоптики.

В начале недели еще будет холодно, местами ожидается кратковременный снег. Наименьшая температура воздуха будет в ночь на вторник, когда местами в Видземе и Латгале мороз, вероятно, усилится до -11..-14 градусов. Однако во второй половине дня во вторник на западе Латвии уже возможно потепление до +10 градусов.

На следующей неделе по вечерам самых теплых и солнечных дней температура воздуха может достигать +9..+14 градусов.

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Под плотным слоем облаков и на побережье при ветре с моря максимальная температура воздуха составит +2..+6 градусов. В понедельник по всей стране еще сохранится холодная погода.

Небо часто будет затянуто облаками, а осадков будет мало. При прояснении неба по ночам местами на дорогах будет образовываться обледенение. Ветер будет преимущественно слабым или умеренным.

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