Пришла весна! На следующей неделе станет теплее

В начале недели еще будет холодно, местами ожидается кратковременный снег. Наименьшая температура воздуха будет в ночь на вторник, когда местами в Видземе и Латгале мороз, вероятно, усилится до -11..-14 градусов. Однако во второй половине дня во вторник на западе Латвии уже возможно потепление до +10 градусов.

На следующей неделе по вечерам самых теплых и солнечных дней температура воздуха может достигать +9..+14 градусов.

Под плотным слоем облаков и на побережье при ветре с моря максимальная температура воздуха составит +2..+6 градусов. В понедельник по всей стране еще сохранится холодная погода.