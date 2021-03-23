Во вторник в некоторых местах страны воздух прогреется до +10 градусов
Во вторник, 23 марта, во второй половине дня воздух в Латвии прогреется до +3..+8 градусов, местами в Курземе - до +10 градусов, прогнозируют синоптики.
Во вторник, 23 марта, во второй половине дня воздух в Латвии прогреется до +3..+8 градусов, местами в Курземе - до +10 градусов, прогнозируют синоптики.
В Латгале сохранится ясная погода, в остальной части страны ожидается переменная облачность или пасмурный день без значительных осадков.
Утром во вторник местами в Латгале и Видземе температура воздуха упала до -8..-14 градусов, холоднее всего было в окрестностях Алуксне и Резекне. В Курземе и Земгале утром было 0..-2 градуса, на Курземском побережье +2..+3.