Во вторник в некоторых местах страны воздух прогреется до +10 градусов

В Латгале сохранится ясная погода, в остальной части страны ожидается переменная облачность или пасмурный день без значительных осадков.

В Риге небо закроют облака, будет дуть слабый южный ветер и температура воздуха поднимется до +6 градусов.

Утром во вторник местами в Латгале и Видземе температура воздуха упала до -8..-14 градусов, холоднее всего было в окрестностях Алуксне и Резекне. В Курземе и Земгале утром было 0..-2 градуса, на Курземском побережье +2..+3.