Вт, 23.03.2021
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Во вторник в некоторых местах страны воздух прогреется до +10 градусов

ФОТО: LETA/ Evija Trifanova

Во вторник, 23 марта, во второй половине дня воздух в Латвии прогреется до +3..+8 градусов, местами в Курземе - до +10 градусов, прогнозируют синоптики.

В Латгале сохранится ясная погода, в остальной части страны ожидается переменная облачность или пасмурный день без значительных осадков.

В Риге небо закроют облака, будет дуть слабый южный ветер и температура воздуха поднимется до +6 градусов.

Утром во вторник местами в Латгале и Видземе температура воздуха упала до -8..-14 градусов, холоднее всего было в окрестностях Алуксне и Резекне. В Курземе и Земгале утром было 0..-2 градуса, на Курземском побережье +2..+3.

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