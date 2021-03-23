Вт, 23.03.2021
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Средняя температура марта в Латвии до сих пор была немного выше нормы

ФОТО: Bachkova Natalia, Shutterstock.

Средняя температура воздуха в Латвии во второй декаде марта составила +0,1 градуса, что на 0,3 градуса выше среднего показателя 1981-2010 годов, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Первая декада месяца была на 0,7 градуса теплее, чем обычно. Поскольку в конце марта ожидается более теплая погода, среднемесячная температура воздуха повысится.

Самая низкая и самая высокая температура воздуха во второй декаде марта составила -13,2 градуса 20 марта в Зосены и +8,6 градуса 14 марта в Даугавпилсе. В середине месяца не был побит ни один температурный рекорд.

В начале марта колебания температуры были более резкими - от +13 до -21,8 градуса.

Среднее количество осадков во второй декаде марта составило 17,4 миллиметра, или 146% нормы.

Средняя толщина снежного покрова в середине месяца была самой большой в Алуксне - 13 см. Самый глубокий снежный покров на метеостанциях зафиксирован 12 марта в Алуксне, Приекули и Сигулде - 25 см.

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