Средняя температура марта в Латвии до сих пор была немного выше нормы

Первая декада месяца была на 0,7 градуса теплее, чем обычно. Поскольку в конце марта ожидается более теплая погода, среднемесячная температура воздуха повысится.

Самая низкая и самая высокая температура воздуха во второй декаде марта составила -13,2 градуса 20 марта в Зосены и +8,6 градуса 14 марта в Даугавпилсе. В середине месяца не был побит ни один температурный рекорд.

В начале марта колебания температуры были более резкими - от +13 до -21,8 градуса.

Среднее количество осадков во второй декаде марта составило 17,4 миллиметра, или 146% нормы.