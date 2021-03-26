Пт, 26.03.2021
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Суббота станет самым теплым днем в этом году

ФОТО: LETA/ Evija Trifanova

В последнюю субботу марта температура воздуха в Латвии поднимется до +10..+15, а местами на западном побережье Курземе - до +17 градусов, и это будет наиболее высокая температура в Латвии с октября прошлого года.

Синоптики прогнозируют, что ночью и с утра местами образуется туман, будет дуть слабый ветер, а ночью температура воздуха опустится до -2..+3 градусов.

День будет преимущественно солнечным, больше облаков будет в восточной части страны. Местами ожидается кратковременный дождь. Скорость порывов южного, юго-восточного ветра в западных и центральных районах достигнет 9-12 м/с.

В Риге утром субботы возможен туман, днем будет светить солнце, осадков не ожидается. Ночью будет дуть слабый ветер, температура воздуха понизится до +2 градусов. Днем слабый или умеренный ветер будет дуть с юга, юго-востока. Столбик термометра в тени поднимется до отметки +14..+15 градусов.

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