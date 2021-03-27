Прогноз на субботу: воздух прогреется до +17 градусов
В субботу воздух в Латвии прогреется до +12..+17 градусов, прохладнее будет местами на побережье, а самый теплый день ожидается в Курземе, прогнозируют синоптики.
В субботу воздух в Латвии прогреется до +12..+17 градусов, прохладнее будет местами на побережье, а самый теплый день ожидается в Курземе, прогнозируют синоптики.
В основном будет солнечно, небольшая облачность возможна на западе и востоке страны, местами пройдет кратковременный дождь.
Скорость южного, юго-восточного ветра в западных и центральных регионах составит 9-13 метров в секунду.
В Риге сегодня воздух прогреется до +15 градусов, осадков не ожидается, будет дуть умеренный южный, юго-восточный ветер.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, рекордно теплая температура 27 марта была зарегистрирована в 2007 году - +18 градусов.