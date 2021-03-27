Прогноз на субботу: воздух прогреется до +17 градусов

В основном будет солнечно, небольшая облачность возможна на западе и востоке страны, местами пройдет кратковременный дождь.

Скорость южного, юго-восточного ветра в западных и центральных регионах составит 9-13 метров в секунду.

В Риге сегодня воздух прогреется до +15 градусов, осадков не ожидается, будет дуть умеренный южный, юго-восточный ветер.