В Риге и Лиепае побиты рекорды тепла для 27 марта

В столице температура воздуха на несколько десятых превысила +15 градусов. Предыдущий рекорд в Риге в этот день был зарегистрирован в 1903 году.

В Лиепае сегодня температура составила +16 градусов.

По Латвии рекорд тепла для 27 марта составляет +18 градусов в 2007 году.