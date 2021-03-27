Сб, 27.03.2021
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В Риге и Лиепае побиты рекорды тепла для 27 марта

ФОТО: LETA

В Риге и Лиепае побиты рекорды тепла для 27 марта, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В столице температура воздуха на несколько десятых превысила +15 градусов. Предыдущий рекорд в Риге в этот день был зарегистрирован в 1903 году.

В Лиепае сегодня температура составила +16 градусов.

По Латвии рекорд тепла для 27 марта составляет +18 градусов в 2007 году.

По прогнозам синоптиков, на большей части территории страны температура в субботу составит +12..+15 градусов, а в Курземе во второй половине дня ожидается до +17 градусов.

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