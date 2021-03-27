В Риге и Лиепае побиты рекорды тепла для 27 марта
В Риге и Лиепае побиты рекорды тепла для 27 марта, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
В Риге и Лиепае побиты рекорды тепла для 27 марта, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
В столице температура воздуха на несколько десятых превысила +15 градусов. Предыдущий рекорд в Риге в этот день был зарегистрирован в 1903 году.
В Лиепае сегодня температура составила +16 градусов.
По Латвии рекорд тепла для 27 марта составляет +18 градусов в 2007 году.
По прогнозам синоптиков, на большей части территории страны температура в субботу составит +12..+15 градусов, а в Курземе во второй половине дня ожидается до +17 градусов.