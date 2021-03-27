В воскресенье станет прохладнее
В ночь на воскресенье Латвию с запада пересечет холодный атмосферный фронт - небо затянет тучами, на большей части территории страны пройдет небольшой дождь, прогнозируют синоптики.
В ночь на воскресенье Латвию с запада пересечет холодный атмосферный фронт - небо затянет тучами, на большей части территории страны пройдет небольшой дождь, прогнозируют синоптики.
На востоке Латвии дождь пройдет также в первой половине дня, в остальных регионах ожидается переменная облачность с солнцем. Будет дуть слабый и умеренный западный, юго-западный ветер, в Курземе порывами до 11-15 метров в секунду.
В Риге ночью ожидается небольшой дождь, днем будет солнечно. Температура воздуха составит от +5 до +10 градусов.