Последние дни марта будут теплыми, но затем снова похолодает

В понедельник и вторник будет в основном облачно, возможен небольшой дождь, будет дуть умеренный юго-западный ветер. В ночь на понедельник на востоке страны температура может понизиться до -4 градусов, а в ночь на вторник и среду по всей стране температура воздуха будет не ниже +3..+7 градусов.

Днем из-за облачности температура воздуха во многих регионах не превысит +10 градусов, а теплее всего будет в среду, когда в Земгале и Латгале температура может повыситься до +14..+18 градусов.