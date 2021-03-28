Последние дни марта будут теплыми, но затем снова похолодает
В последние дни марта температура воздуха в Латвии немного повысится, а с 1 апреля вновь станет прохладнее, прогнозируют синоптики.
В последние дни марта температура воздуха в Латвии немного повысится, а с 1 апреля вновь станет прохладнее, прогнозируют синоптики.
В понедельник и вторник будет в основном облачно, возможен небольшой дождь, будет дуть умеренный юго-западный ветер. В ночь на понедельник на востоке страны температура может понизиться до -4 градусов, а в ночь на вторник и среду по всей стране температура воздуха будет не ниже +3..+7 градусов.
Днем из-за облачности температура воздуха во многих регионах не превысит +10 градусов, а теплее всего будет в среду, когда в Земгале и Латгале температура может повыситься до +14..+18 градусов.
В четверг возможны дождь и снег, температура воздуха не превысит +4..+9 градусов. На Пасху временами также возможны осадки, температура воздуха по ночам может опуститься ниже нуля, а днем составит до +10 градусов.