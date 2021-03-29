Пн, 29.03.2021
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В понедельник по всей стране ожидаются дожди

Иллюстративное фото ФОТО: Ieva Lūka / LETA

В понедельник в Латвии ожидается облачная погода, солнце выглянет только на востоке страны, ожидается небольшой кратковременный дождь, местами он будет умеренным, прогнозируют синоптики.

Порывы южного, юго-западного ветра составят 9-14 метров в секунду. Температура воздуха составит +5...+8 градусов, на востоке страны - до +11 градусов.

В Риге ожидается небольшой дождь, будет дуть умеренный южный ветер, а воздух прогреется до +7...+8 градусов.

К 5 часам утра в понедельник температура воздуха в стране составляла от -4,3 градусов в Даугавпилсе и -3,9 градусов в Мадоне до +5,6 градусов на Колке и +6,1 градусов в Павилосте. В Риге к 5 часам температура воздуха составляла +4 градуса.

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