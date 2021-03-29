В понедельник по всей стране ожидаются дожди

В Риге ожидается небольшой дождь, будет дуть умеренный южный ветер, а воздух прогреется до +7...+8 градусов.

К 5 часам утра в понедельник температура воздуха в стране составляла от -4,3 градусов в Даугавпилсе и -3,9 градусов в Мадоне до +5,6 градусов на Колке и +6,1 градусов в Павилосте. В Риге к 5 часам температура воздуха составляла +4 градуса.