В понедельник по всей стране ожидаются дожди
В понедельник в Латвии ожидается облачная погода, солнце выглянет только на востоке страны, ожидается небольшой кратковременный дождь, местами он будет умеренным, прогнозируют синоптики.
В понедельник в Латвии ожидается облачная погода, солнце выглянет только на востоке страны, ожидается небольшой кратковременный дождь, местами он будет умеренным, прогнозируют синоптики.
Порывы южного, юго-западного ветра составят 9-14 метров в секунду. Температура воздуха составит +5...+8 градусов, на востоке страны - до +11 градусов.
В Риге ожидается небольшой дождь, будет дуть умеренный южный ветер, а воздух прогреется до +7...+8 градусов.
К 5 часам утра в понедельник температура воздуха в стране составляла от -4,3 градусов в Даугавпилсе и -3,9 градусов в Мадоне до +5,6 градусов на Колке и +6,1 градусов в Павилосте. В Риге к 5 часам температура воздуха составляла +4 градуса.