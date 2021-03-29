Сильный ветер может поднять в Балтийском море волну до 3,5 метра
Эстонская служба погоды предупреждает, что в понедельник сильный ветер может поднять в Балтийском море волну до 3,5 метра.
Эстонская служба погоды предупреждает, что в понедельник сильный ветер может поднять в Балтийском море волну до 3,5 метра.
В северной части Балтийского моря ветер южный и юго-западный 8-11 м/сек, порывами до 15 м/сек, после полудня - до 13 м/сек, порывами до 17-20 м/сек, высота волны - 2-3,5 метра, временами дожди, видимость умеренная.
В западной части Финского залива ветер южный и юго-западный 7-11 м/сек, порывами до 15 м/сек, после полудня - юго-западный 8-13 м/сек, порывами до 17-20 м/сек, высота волны - 1,5-3 метра, временами дожди, видимость умеренная.
В проливе Вяйнамери и в северной части Рижского залива ветер южный и юго-западный 6-11 м/сек, порывами до 15 м/сек, после полудня - юго-западный 7-11 м/сек, порывами до 17 м/сек, высота волны в открытой акватории - 0,7-1,5 метра, временами дожди, видимость умеренная.
В восточной части Финского залива днем южный и юго-западный ветер усилится до 7-13 м/сек, после полудня - порывами до 17-20 м/сек, высота волны - 1,5-2,5 метра. После полудня и предстоящей ночью ожидаются дожди, видимость преимущественно умеренная.