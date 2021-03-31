Дождь, снег и солнце: прогноз погоды на первый день апреля

В Риге в ночь на четверг ожидается дождь и мокрый снег. Во второй половине дня небо прояснится, слабый или умеренный ветер будет дуть с северо-запада. Температура воздуха с утра понизится до +1 градуса, а во второй половине дня поднимется до +6 градусов.