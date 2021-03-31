Дождь, снег и солнце: прогноз погоды на первый день апреля
В четверг, 1 апреля, в Латвии пройдет дождь и снег, днем начиная с севера страны осадки уменьшатся, а начиная с северо-запада выглянет солнце, прогнозируют синоптики.
В четверг, 1 апреля, в Латвии пройдет дождь и снег, днем начиная с севера страны осадки уменьшатся, а начиная с северо-запада выглянет солнце, прогнозируют синоптики.
Будет дуть слабый или умеренный ветер переменного направления, днем ветер будет преимущественно северным.
Минимальная температура воздуха с утра составит 0..+4 градуса, на юго-востоке страны - до +7 градусов. Максимальная температура воздуха днем составит +4..+9 градусов.
В Риге в ночь на четверг ожидается дождь и мокрый снег. Во второй половине дня небо прояснится, слабый или умеренный ветер будет дуть с северо-запада. Температура воздуха с утра понизится до +1 градуса, а во второй половине дня поднимется до +6 градусов.