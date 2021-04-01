1 апреля началось с дождя и снега, но в течение дня выглянет солнце
В первый день апреля местами в Латвии пройдут дождь и снег, однако позднее осадки ожидаются лишь на юге страны, местами снег будет сильным, сообщает агентство LETA.
В первый день апреля местами в Латвии пройдут дождь и снег, однако позднее осадки ожидаются лишь на юге страны, местами снег будет сильным, сообщает агентство LETA.
Начиная с севера, осадки закончатся. Если в Северном Курземе солнце появится раньше, то в Латгале - только вечером.
Максимальная температура воздуха составит +4...+9 градусов.
Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-западный ветер.
В Риге с утра ожидаются осадки, но днем небо прояснится и воздух прогреется до +6 градусов.