Чт, 1.04.2021
Weather latvija Погода в Латвии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >

1 апреля началось с дождя и снега, но в течение дня выглянет солнце

Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В первый день апреля местами в Латвии пройдут дождь и снег, однако позднее осадки ожидаются лишь на юге страны, местами снег будет сильным, сообщает агентство LETA.

Начиная с севера, осадки закончатся. Если в Северном Курземе солнце появится раньше, то в Латгале - только вечером.

Максимальная температура воздуха составит +4...+9 градусов.

Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-западный ветер.

В Риге с утра ожидаются осадки, но днем небо прояснится и воздух прогреется до +6 градусов.

НАВЕРХ
Back