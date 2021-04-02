В субботу местами пройдут дожди и снег

Ночью будет дуть слабый западный, северо-западный ветер, минимальная температура воздуха составит -3...+1 градус, на побережье местами до +3 градусов. На некоторых участках дорог может образовываться обледенение.

В субботу в Риге будет переменная облачность, возможны кратковременные осадки, в основном небольшой дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит около нуля градусов, днем не выше +5.