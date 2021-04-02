Пт, 2.04.2021
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В субботу местами пройдут дожди и снег

Пасхальный декор в Даугавпилсе ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

В субботу в Латвии ожидается переменная облачность, во многих местах возможен кратковременный дождь и снег, прогнозируют синоптики.

Ночью будет дуть слабый западный, северо-западный ветер, минимальная температура воздуха составит -3...+1 градус, на побережье местами до +3 градусов. На некоторых участках дорог может образовываться обледенение.

Днем воздух прогреется до +3...+8 градусов.

В субботу в Риге будет переменная облачность, возможны кратковременные осадки, в основном небольшой дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит около нуля градусов, днем не выше +5.

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