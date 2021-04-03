Сб, 3.04.2021
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Солнце и кратковременные осадки: прогноз синоптиков на субботу

PÅ«poli. ФОТО: LETA/ Evija Trifanova

В субботу максимальная температура воздуха в Латвии составит +3...+8 градусов, прогнозируют синоптики.

Днем облачность рассеется, выглянет солнце. Местами ожидаются кратковременные осадки.

Будет дуть умеренный северный, северо-западный ветер, на Курземском побережье порывами до 15 метров в секунду.

В Риге в субботу возможен небольшой кратковременный дождь, вечером ожидается ясная погода. Ветер северный, северо-западный, воздух прогреется до +5 градусов.

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