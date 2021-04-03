Солнце и кратковременные осадки: прогноз синоптиков на субботу
В субботу максимальная температура воздуха в Латвии составит +3...+8 градусов, прогнозируют синоптики.
В субботу максимальная температура воздуха в Латвии составит +3...+8 градусов, прогнозируют синоптики.
Днем облачность рассеется, выглянет солнце. Местами ожидаются кратковременные осадки.
Будет дуть умеренный северный, северо-западный ветер, на Курземском побережье порывами до 15 метров в секунду.
В Риге в субботу возможен небольшой кратковременный дождь, вечером ожидается ясная погода. Ветер северный, северо-западный, воздух прогреется до +5 градусов.