Сб, 3.04.2021
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На следующей неделе теплее не станет

Kaija kanÄlmalÄ pie Bastejkalna. ФОТО: LETA

На следующей неделе погодные условия в Латвии будут определяться циклонами, время от времени ожидаются осадки в виде дождя и снега, температура воздуха на рабочей неделе значительно не изменится, прогнозируют синоптики.

В первый день Пасхи ожидается переменная облачность без существенных осадков, а в понедельник - дождь и мокрый снег. Скорость южного, юго-западного ветра порывами увеличится до 13-18 метров в секунду, местами на побережье - до 23 метров в секунду. Температура воздуха останется ниже +10 градусов.

По ночам на следующей неделе температура воздуха будет часто опускаться до 0...-5 градусов, максимальная температура днем в основном составит +4...+9 градусов, в выходные может стать теплее.

Время от времени будет идти дождь и снег, снежный покров не образуется.

В прошлом году уже 7 апреля температура воздуха в Латвии поднялась до +20 градусов, но в этом году отметка в +20 градусов вряд ли будет достигнута до конца месяца. До середины апреля температура воздуха ожидается ниже нормы.

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