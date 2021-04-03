На следующей неделе теплее не станет

В первый день Пасхи ожидается переменная облачность без существенных осадков, а в понедельник - дождь и мокрый снег. Скорость южного, юго-западного ветра порывами увеличится до 13-18 метров в секунду, местами на побережье - до 23 метров в секунду. Температура воздуха останется ниже +10 градусов.

По ночам на следующей неделе температура воздуха будет часто опускаться до 0...-5 градусов, максимальная температура днем в основном составит +4...+9 градусов, в выходные может стать теплее.

Время от времени будет идти дождь и снег, снежный покров не образуется.