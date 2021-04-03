Сб, 3.04.2021
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В ночь на воскресенье ожидаются заморозки

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В ночь на воскресенье на большей части территории страны будет малооблачно, а температура воздуха упадет до 0...-4 градусов, прогнозируют синоптики.

На дорогах может образоваться гололед. При слабом и умеренном западном ветре температура на побережье не опустится ниже +1…+3 градуса.

Утром и днем небо затянется облаками. Местами, в основном в Видземе, ожидаются небольшие осадки. Температура воздуха днем составит+4...+10 градусов.

В Риге будет пасмурно, но вечером погода прояснится. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью опустится до -1 градуса, в пригородах до -2 ..-4 градусов. Днем воздух прогреется до +9 градусов.

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