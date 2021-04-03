В ночь на воскресенье ожидаются заморозки
В ночь на воскресенье на большей части территории страны будет малооблачно, а температура воздуха упадет до 0...-4 градусов, прогнозируют синоптики.
В ночь на воскресенье на большей части территории страны будет малооблачно, а температура воздуха упадет до 0...-4 градусов, прогнозируют синоптики.
На дорогах может образоваться гололед. При слабом и умеренном западном ветре температура на побережье не опустится ниже +1…+3 градуса.
Утром и днем небо затянется облаками. Местами, в основном в Видземе, ожидаются небольшие осадки. Температура воздуха днем составит+4...+10 градусов.
Hyvin laaja matalapaine on muodostumassa Suomen ylle ja sen myötä tuulet voimistuvat ja sateet yleistyvät. #ylesää #pääsiäinen pic.twitter.com/8BYdkLmsRP— Yle Sää (@YleSaa) April 3, 2021
В Риге будет пасмурно, но вечером погода прояснится. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью опустится до -1 градуса, в пригородах до -2 ..-4 градусов. Днем воздух прогреется до +9 градусов.