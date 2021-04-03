В ночь на воскресенье ожидаются заморозки

На дорогах может образоваться гололед. При слабом и умеренном западном ветре температура на побережье не опустится ниже +1…+3 градуса.

Утром и днем небо затянется облаками. Местами, в основном в Видземе, ожидаются небольшие осадки. Температура воздуха днем составит+4...+10 градусов.

Hyvin laaja matalapaine on muodostumassa Suomen ylle ja sen myötä tuulet voimistuvat ja sateet yleistyvät. #ylesää #pääsiäinen pic.twitter.com/8BYdkLmsRP — Yle Sää (@YleSaa) April 3, 2021