Вс, 4.04.2021
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Желтое предупреждение: в Курземе возможен сильный ветер

SpÄcÄ«gas vÄja brÄzmas Kurzemes piekrastÄ. ФОТО: LETA

Сегодня во второй половине дня в Курземе возможен сильный ветер, предупреждают Государственная пожарно-спасательная служба и Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Во второй половине дня юго-западный, южный ветер усилится в Курземе до 15-19 метров в секунду, а вечером местами, в основном на морском побережье, достигнет 20-23 метров в секунду.

VUGD предупреждает, что такой ветер может ломать ветви деревьев, причинять небольшие повреждения зданиям, переносить с места легкие предметы, и для устранения разрушений необходимо вызывать спасателей по единому номеру телефона оперативных служб 112.

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