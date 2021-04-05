Прогноз синоптиков на эту неделю: возможен снег и град, местами также грозы с сильными порывами ветра
На этой неделе по ночам температура воздуха в Латвии опустится ниже нуля, днем также будет прохладно, прогнозируют синоптики.
На этой неделе по ночам температура воздуха в Латвии опустится ниже нуля, днем также будет прохладно, прогнозируют синоптики.
Со вторника до четверга ожидается переменная облачность, часто будет светить солнце. Возможны кратковременные осадки, в основном снег и град, местами также грозы с сильными порывами ветра.
Температура воздуха по ночам опустится до 0..-5 градусов, днем составит +4..+9 градусов.
По прогнозам синоптиков, к выходным дням станет немного теплее, усилятся осадки.