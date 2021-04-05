Пн, 5.04.2021
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Прогноз синоптиков на эту неделю: возможен снег и град, местами также грозы с сильными порывами ветра

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

На этой неделе по ночам температура воздуха в Латвии опустится ниже нуля, днем также будет прохладно, прогнозируют синоптики.

Со вторника до четверга ожидается переменная облачность, часто будет светить солнце. Возможны кратковременные осадки, в основном снег и град, местами также грозы с сильными порывами ветра.

Температура воздуха по ночам опустится до 0..-5 градусов, днем составит +4..+9 градусов.

По прогнозам синоптиков, к выходным дням станет немного теплее, усилятся осадки.

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