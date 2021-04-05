Во вторник ожидаются осадки в виде снега и града
В ночь на вторник, 6 апреля, в Латвии ожидаются осадки в виде снега, дороги во многих регионах страны станут скользкими, прогнозируют синоптики.
В ночь на вторник, 6 апреля, в Латвии ожидаются осадки в виде снега, дороги во многих регионах страны станут скользкими, прогнозируют синоптики.
Во вторник днем переменная облачность будет сопровождаться кратковременными осадками в виде снега и града, местами возможны раскаты грома.
Скорость юго-западного ветра в порывах составит 12-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью понизится до +1..-4 градусов, днем составит +4..+8 градусов.
В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможны небольшие осадки. Температура воздуха ночью будет ниже нуля, днем составит до +7 градусов.