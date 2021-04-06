В среду не станет теплее, местами ожидаются осадки

Ожидается переменная облачность, местами кратковременные осадки, в основном в виде снега и града. Ночью и утром некоторые участки дорог могут стать скользкими.

Будет дуть южный, юго-западный ветер от слабого до умеренного. У моря во второй половине дня ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью составит от +2 градусов на западном побережье Курземе до -5 градусов на востоке Латвии. Днем воздух прогреется до +4...+8 градусов.

В среду в Риге ожидается небольшая облачность, во второй половине дня возможны кратковременные осадки. Температура воздуха повысится с -1 градуса ночью до +7 градусов днем.