Днем во многих районах ожидаются кратковременные осадки
В среду в некоторых районах Латвии, а днем и вечером уже по всей стране ожидаются кратковременные осадки, прогнозируют синоптики.
В среду в некоторых районах Латвии, а днем и вечером уже по всей стране ожидаются кратковременные осадки, прогнозируют синоптики.
Местами пройдет сильный снег и град, возможны грозы. Больше всего осадков - дождя и мокрого снега - ожидается к вечеру в Курземе.
Скорость южного, юго-западного ветра порывами достигнет 10-15 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до +5..+8 градусов.
Кратковременные осадки ожидаются и в столице. Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, воздух прогреется до +7 градусов.