Ср, 7.04.2021
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Днем во многих районах ожидаются кратковременные осадки

Иллюстративное фото ФОТО: LETA

В среду в некоторых районах Латвии, а днем и вечером уже по всей стране ожидаются кратковременные осадки, прогнозируют синоптики.

Местами пройдет сильный снег и град, возможны грозы. Больше всего осадков - дождя и мокрого снега - ожидается к вечеру в Курземе. 

Скорость южного, юго-западного ветра порывами достигнет 10-15 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до +5..+8 градусов.

Кратковременные осадки ожидаются и в столице. Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, воздух прогреется до +7 градусов.

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