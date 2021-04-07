В начале будущей недели температура воздуха может подняться до +18 градусов

Во второй половине этой недели ожидается много облаков, временами осадки, в основном дождь. Четверг будет одним из самых солнечных дней недели, с прохладным западным и северо-западным ветром, а температура воздуха поднимется до +4..+9 градусов.

Также и в пятницу и субботу температура воздуха на большей части территории страны будет оставаться ниже +10 градусов, ночью столбик термометра во многих районах опустится ниже нуля.