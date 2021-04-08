В четверг небо над Латвией прояснится
В четверг, 8 апреля, начиная с запада небо над Латвией прояснится, станет солнечно, прогнозируют синоптики.
В четверг, 8 апреля, начиная с запада небо над Латвией прояснится, станет солнечно, прогнозируют синоптики.
В центральных и восточных регионах страны еще ожидаются небольшие осадки.
Температура воздуха составит +4..+9 градусов, будет дуть умеренный северо-западный ветер.
В Риге возможен небольшой дождь с мокрым снегом, во второй половине дня небо прояснится, температура воздуха составит до +6 градусов.