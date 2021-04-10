Сб, 10.04.2021
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В центральной и восточной части Латвии пройдут дожди, возможны снег и град

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В субботу, 10 апреля, в центральной и восточной части Латвии пройдут дожди, возможны снег и град, прогнозируют синоптики.

В Курземе погода будет солнечной. Скорость западного, юго-западного ветра порывами составит 10-16 м/с, сильнее ветер будет в Курземе.

Воздух прогреется до +4...+9 градусов, на юге Латгалии - до +12.

В Риге временами ожидаются осадки, к вечеру небо прояснится. Температура воздуха поднимется до +8...+9 градусов.

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