В центральной и восточной части Латвии пройдут дожди, возможны снег и град
В субботу, 10 апреля, в центральной и восточной части Латвии пройдут дожди, возможны снег и град, прогнозируют синоптики.
В субботу, 10 апреля, в центральной и восточной части Латвии пройдут дожди, возможны снег и град, прогнозируют синоптики.
В Курземе погода будет солнечной. Скорость западного, юго-западного ветра порывами составит 10-16 м/с, сильнее ветер будет в Курземе.
Воздух прогреется до +4...+9 градусов, на юге Латгалии - до +12.
В Риге временами ожидаются осадки, к вечеру небо прояснится. Температура воздуха поднимется до +8...+9 градусов.