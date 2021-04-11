Вс, 11.04.2021
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В понедельник потеплеет до +18 градусов

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В понедельник в Латвии воздух прогреется до +14...+18 градусов, холоднее будет в Курземе, где столбик термометра поднимется до +9...+14 градусов, прогнозируют синоптики.

На западе Латвии небо будет в основном облачным, а в восточных регионах ожидается солнечная погода. Кое-где в западной и центральной части страны пройдут дожди.

Ожидается умеренный южный, юго-восточный ветер порывами до 14 метров в секунду на востоке страны.

Минимальная температура в ночь на понедельник в Латвии составит +2...+9 градусов.

В понедельник в Риге не ожидается значительных осадков, воздух прогреется до +17 градусов.

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