В понедельник потеплеет до +18 градусов

На западе Латвии небо будет в основном облачным, а в восточных регионах ожидается солнечная погода. Кое-где в западной и центральной части страны пройдут дожди.

Ожидается умеренный южный, юго-восточный ветер порывами до 14 метров в секунду на востоке страны.

Минимальная температура в ночь на понедельник в Латвии составит +2...+9 градусов.