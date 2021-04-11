В понедельник потеплеет до +18 градусов
В понедельник в Латвии воздух прогреется до +14...+18 градусов, холоднее будет в Курземе, где столбик термометра поднимется до +9...+14 градусов, прогнозируют синоптики.
В понедельник в Латвии воздух прогреется до +14...+18 градусов, холоднее будет в Курземе, где столбик термометра поднимется до +9...+14 градусов, прогнозируют синоптики.
На западе Латвии небо будет в основном облачным, а в восточных регионах ожидается солнечная погода. Кое-где в западной и центральной части страны пройдут дожди.
Ожидается умеренный южный, юго-восточный ветер порывами до 14 метров в секунду на востоке страны.
Минимальная температура в ночь на понедельник в Латвии составит +2...+9 градусов.
В понедельник в Риге не ожидается значительных осадков, воздух прогреется до +17 градусов.