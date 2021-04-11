В воскресенье побит рекорд холода 11 апреля, но день стал самым теплым в этом году

Ранним утром в Добеле столбик термометра опустился до -4,7 градусов, побив таким образом рекорд 11 апреля, установленный в 1985 году.

Холоднее всего было в Зосени - -5,8 градусов, в свою очередь по данным Latvijas Valsts ceļi на шоссе А2 между Гаркалне и Вангажи температура воздуха опустилась до -7,3 градусов.

Во второй половине дня в воскресенье в Даугавпилсе воздух прогрелся до +17 градусов, последний раз такая высокая температура воздуха была в октябре прошлого года. Таким образом был побит рекорд в +16,4 градуса, установленный 27 марта в Лиепайском порту.

Напомним, в понедельник в Латвии потеплеет до +14...+18 градусов.