Пн, 12.04.2021
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В понедельник потеплеет до +17 гладусов

Иллюстративное фото ФОТО: LETA

В понедельник облачность в Латвии в течение дня усилится, во второй половине дня местами ожидается дождь, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

Температура воздуха составит от +12 до +17 градусов, местами на побережье в Курземе будет немного прохладнее - от +9 до +11 градусов.

Будет дуть умеренный юго-восточный, южный ветер, на востоке страны порывами до 15 метров в секунду.

В Риге в течение дня усилится облачность, во второй половине дня ожидается небольшой дождь. Будет дуть умеренный юго-восточной ветер, температура воздуха составит +14,+16 градусов.

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