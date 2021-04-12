В понедельник потеплеет до +17 гладусов
В понедельник облачность в Латвии в течение дня усилится, во второй половине дня местами ожидается дождь, свидетельствуют прогнозы синоптиков.
В понедельник облачность в Латвии в течение дня усилится, во второй половине дня местами ожидается дождь, свидетельствуют прогнозы синоптиков.
Температура воздуха составит от +12 до +17 градусов, местами на побережье в Курземе будет немного прохладнее - от +9 до +11 градусов.
Будет дуть умеренный юго-восточный, южный ветер, на востоке страны порывами до 15 метров в секунду.
В Риге в течение дня усилится облачность, во второй половине дня ожидается небольшой дождь. Будет дуть умеренный юго-восточной ветер, температура воздуха составит +14,+16 градусов.