В четверг будет облачно с прояснениями, местами пройдут дожди
Сегодня, 15 апреля, в Латвии ожидается облачная с прояснениями погода, в Латгале местами пройдут дожди, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Сегодня, 15 апреля, в Латвии ожидается облачная с прояснениями погода, в Латгале местами пройдут дожди, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Будет дуть северный, северо-восточный ветер от умеренного до умеренно сильного, местами в порывах со скоростью до 16 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +8...+12 градусов, только в некоторых местах на Курземском побережье будет немного холоднее.
В Риге временами небо прояснится, день пройдет без осадков. Температура воздуха составит около +10 градусов.