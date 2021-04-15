В четверг будет облачно с прояснениями, местами пройдут дожди

Будет дуть северный, северо-восточный ветер от умеренного до умеренно сильного, местами в порывах со скоростью до 16 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +8...+12 градусов, только в некоторых местах на Курземском побережье будет немного холоднее.