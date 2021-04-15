Чт, 15.04.2021
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В четверг будет облачно с прояснениями, местами пройдут дожди

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Сегодня, 15 апреля, в Латвии ожидается облачная с прояснениями погода, в Латгале местами пройдут дожди, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Будет дуть северный, северо-восточный ветер от умеренного до умеренно сильного, местами в порывах со скоростью до 16 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +8...+12 градусов, только в некоторых местах на Курземском побережье будет немного холоднее.

В Риге временами небо прояснится, день пройдет без осадков. Температура воздуха составит около +10 градусов.

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