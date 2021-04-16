В пятницу потеплеет до +13 градусов; возможны кратковременные дожди

Будет дуть умеренный северо-восточный, северный ветер, днем в Курземе и Видземе его порывы усилятся до 15 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +9...+13 градусов, прохладнее будет на побережье залива в Курземе - всего +6...+8 градусов.