Пт, 16.04.2021
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В пятницу потеплеет до +13 градусов; возможны кратковременные дожди

Иллюстративное фото ФОТО: Unsplash

В пятницу в Латвии ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди, сообщает агентство LETA.

Будет дуть умеренный северо-восточный, северный ветер, днем в Курземе и Видземе его порывы усилятся до 15 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +9...+13 градусов, прохладнее будет на побережье залива в Курземе - всего +6...+8 градусов.

В Риге ожидается облачная погода с прояснениями, значительных осадков не ожидается. Будет дуть умеренный северо-восточный, северныц ветер, а воздух прогреется до +12...+13 градусов.

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