Воскресенье будет солнечным и теплым

В первой половине дня в западных районах небо будет частично затянуто облаками, но осадков не ожидается. Будет дуть слабый или умеренный северо-восточный, восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит +13…+18 градусов, на побережье залива в Курземе - +8…+12 градусов.