Воскресенье будет солнечным и теплым
Погода в последний день этой недели будет преимущественно солнечной, сухой и теплой, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Погода в последний день этой недели будет преимущественно солнечной, сухой и теплой, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В первой половине дня в западных районах небо будет частично затянуто облаками, но осадков не ожидается. Будет дуть слабый или умеренный северо-восточный, восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит +13…+18 градусов, на побережье залива в Курземе - +8…+12 градусов.
В Риге погода также будет сухой и солнечной, доминировать будет северо-восточный ветер. Температура воздуха составит +16…+18 градусов.