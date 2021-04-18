Вс, 18.04.2021
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Воскресенье будет солнечным и теплым

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Погода в последний день этой недели будет преимущественно солнечной, сухой и теплой, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В первой половине дня в западных районах небо будет частично затянуто облаками, но осадков не ожидается. Будет дуть слабый или умеренный северо-восточный, восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит +13…+18 градусов, на побережье залива в Курземе - +8…+12 градусов.

В Риге погода также будет сухой и солнечной, доминировать будет северо-восточный ветер. Температура воздуха составит +16…+18 градусов.

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