Вторник будет теплым: ожидается +15 градусов

Ночью ожидается небольшая облачность, однако постепенно облаков станет больше и во второй половине ночи местами в юго-восточных районах возможен небольшой дождь.

При слабом ветре температура воздуха повысится до +2...+7 градусов, местами в Видземе будет немного холоднее - 0...+1 градус.

Днем ожидается частично облачная погода и местами, главным образом в восточных районах, пройдет небольшой дождь.

Будет дуть слабый, на побережье - умеренный северный ветер. Температура воздуха составит +10...+15 градусов, при этом в Курземе на побережье залива и на восточном приграничье воздух прогреется всего до +7...+9 градусов.

В Риге ночью будет облачно, но без осадков. Будет дуть слабый ветер, а воздух остынет до +4...+6 градусов.