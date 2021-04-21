Ср, 21.04.2021
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В среду ожидается переменная облачность, на востоке небольшие дожди

ФОТО: LETA

Сегодня днем, 21 апреля, ожидается переменная облачность, а на востоке страны возможны кратковременные дожди, сообщает Латвийский центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В течение дня в Латвии будет дуть южный и юго-западный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха будет колебаться в пределах + 11…+16 градусов, на побережье - не выше + 8…+10 градусов.

В Риге ожидается частичная облачность, без существенных осадков. Ветер слабый, воздух прогреется до +14…+16 градусов.

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