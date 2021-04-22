Привет, балтийская весна: в Латвии снова похолодает, пойдет снег

Ночью погоду будет определять циклон с центром над Финским заливом. Погода будет пасмурной, с дождем и мокрым снегом. На востоке страны осадков будет меньше.

Будет дуть слабый или умеренный юго-западный, южный ветер, на побережье порывами до 15-19 метров в секунду. С морского побережья ветер постепенно повернет на запад и северо-запад.

Минимальная ночная температура составит + 1…+4 градуса.

Днем будет облачно с прояснениями, воздух прогреется только до + 4…+7 градусов.