Привет, балтийская весна: в Латвии снова похолодает, пойдет снег
По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в Латвии снова похолодает, во многих районах возможен мокрый снег и снег.
По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в Латвии снова похолодает, во многих районах возможен мокрый снег и снег.
Ночью погоду будет определять циклон с центром над Финским заливом. Погода будет пасмурной, с дождем и мокрым снегом. На востоке страны осадков будет меньше.
Будет дуть слабый или умеренный юго-западный, южный ветер, на побережье порывами до 15-19 метров в секунду. С морского побережья ветер постепенно повернет на запад и северо-запад.
Минимальная ночная температура составит + 1…+4 градуса.
Днем будет облачно с прояснениями, воздух прогреется только до + 4…+7 градусов.
Ночью в Риге будет в основном облачно, временами дождь, мокрый снег. Столбик термометра опустится до отметки +3…+4 градуса. Днем в столице будет преимущественно пасмурная погода с кратковременными осадками. Скорость ветра в порывах усилится до 15-18 метров в секунду. Максимальная температура воздуха в Риге днем составит + 5…+7 градусов.