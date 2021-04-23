Выходные будут ветреными и снежными; тепло вернется только в мае

Температура воздуха ночью будет в пределах -3.. + 3 градусов, а днем ​​- не теплее +3.. + 7 градусов.

Порывы западного, северо-западного ветра будут достигать 12-17 метров в секунду, а местами во время сильных дождей, а также на побережье - до 20-22 метров в секунду.

Как в субботу, так и в воскресенье ожидаются осадки в виде дождя, снега и града. В некоторых регионах временно образуется небольшой снежный покров.

Более прочный и толстый снежный покров образуется в ночь на воскресенье и утром в западной и центральной части Видземе, где он может достигать около пяти сантиметров.

Водителям, особенно тем, кто сменил зимние шины на летние, следует соблюдать особую осторожность, так как дорога может стать скользкой.

Прохладная погода сохранится и на следующей неделе, однако днем ​​температура будет поднимется немного выше +10 градусов, в то же время ночью по-прежнему будет опускаться ниже нуля.