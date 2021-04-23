Ночью местами в Латвии выпадет снег. Кому так повезет?

Ночью ожидается переменная облачность, в восточной части страны осадки в виде снега и мокрого снега, которые могут привести к образованию снежного покрова. Некоторые участки дорог могут быть скользкими.

Будет дуть умеренный западный, северо-западный ветер, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит -1…+4 градуса.

В Риге ночью значительных осадков не ожидается. Ветер умеренный западный, северо-западный, порывами до 15 метров в секунду. Похолодает до +1…+2 градуса.

В субботу утром ожидается переменная облачность, на востоке Латвии кратковременный дождь, мокрый снег, но в течение дня количество облаков увеличится, и осадки ожидаются уже на большей части территории страны.