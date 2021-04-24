В воскресенье в Латвии ожидаются сильный ветер и снег
В воскресенье в Латвии ожидается порывистый ветер и снег, сообщает агентство LETA.
В воскресенье в Латвии ожидается порывистый ветер и снег, сообщает агентство LETA.
Ночью ожидается преимущественно облачная погода, возможны осадки в виде снега и мокрого снега. Местами образуется снежный покров, толщина которого достигнет двух - четырех сантиметров.
Будет дуть умеренный западный, северо-западный ветер, на побережье его порывы достигнут скорости 15-17 метров в секунду.
Минимальная температура воздуха составит -1...+4 градуса.
Днем ожидается облачная погода, пройдут дожди и мокрый снег.
Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер, который усилится до 15-17 метров в секунду.
Максимальная температура воздуха составит +3...+6 градусов.
Максимальная температура воздуха ночью составит +1...+3 градуса, днем - +3...+5 градусов.