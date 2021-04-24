Сб, 24.04.2021
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В воскресенье в Латвии ожидаются сильный ветер и снег

Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste / LETA

В воскресенье в Латвии ожидается порывистый ветер и снег, сообщает агентство LETA.

Ночью ожидается преимущественно облачная погода, возможны осадки в виде снега и мокрого снега. Местами образуется снежный покров, толщина которого достигнет двух - четырех сантиметров.

Будет дуть умеренный западный, северо-западный ветер, на побережье его порывы достигнут скорости 15-17 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха составит -1...+4 градуса.

Днем ожидается облачная погода, пройдут дожди и мокрый снег.

Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер, который усилится до 15-17 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +3...+6 градусов.

В Риге также будет облачно, периодически ожидается мокрый снег, а днем - дождь и мокрый снег. Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер порывами до 15-16 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха ночью составит +1...+3 градуса, днем - +3...+5 градусов.

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