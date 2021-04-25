Вс, 25.04.2021
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Синоптики пообещали в понедельник максимум +6 градусов и мокрый снег

Иллюстративное фото ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Завтра в Латвии сохранится прохладная погода с осадками, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью во многих регионах пройдут дожди и мокрый снег, температура воздуха составит 0...+4 градуса.

День будет преимущественно облачным, местами ожидаются дождь и мокрый снег. Температура воздуха составит +3...+6 градусов.

В Риге ночью также возможен дождь с мокрым снегом, температура воздуха составит +2...+3 градуса. Днем будет облачно, до +4...+6 градусов.

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