Синоптики пообещали в понедельник максимум +6 градусов и мокрый снег
Завтра в Латвии сохранится прохладная погода с осадками, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Завтра в Латвии сохранится прохладная погода с осадками, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Ночью во многих регионах пройдут дожди и мокрый снег, температура воздуха составит 0...+4 градуса.
День будет преимущественно облачным, местами ожидаются дождь и мокрый снег. Температура воздуха составит +3...+6 градусов.
В Риге ночью также возможен дождь с мокрым снегом, температура воздуха составит +2...+3 градуса. Днем будет облачно, до +4...+6 градусов.