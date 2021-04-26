Дождь, мокрый снег и град: прогноз синоптиков на новую неделю
На этой неделе в Латвии не ожидается резкого повышения температуры воздуха, временами пройдут дожди, местами ожидается мокрый снег и град, прогнозируют синоптики.
На этой неделе в Латвии не ожидается резкого повышения температуры воздуха, временами пройдут дожди, местами ожидается мокрый снег и град, прогнозируют синоптики.
В самые холодные ночи при ясном небе температура воздуха упадет до -1...-4 градусов. Максимальная температура воздуха во второй половине дня составит +6...+12 градусов, во вторник воздух не прогреется выше +10 градусов.
Согласно текущему прогнозу Global Forecast System, 1 мая ожидается переменная облачность с кратковременными осадками, в основном в виде дождя. При слабом ветре температура воздуха ночью понизится до +1...-3 градусов, днем повысится до +9...+12 градусов.
Согласно текущему прогнозу, 4 мая во многих районах ожидаются дожди, температура воздуха днем составит +8...+13 градусов.