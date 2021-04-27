Вторник будет дождливым
Во вторник, 27 апреля, в Латвии ожидается переменная облачность, на большей части территории страны возможны осадки - кратковременные дожди и ливни с градом, прогнозируют синоптики.
Во вторник, 27 апреля, в Латвии ожидается переменная облачность, на большей части территории страны возможны осадки - кратковременные дожди и ливни с градом, прогнозируют синоптики.
Будет дуть умеренный северо-западный ветер, температура воздуха составит +5...+9 градусов.
В Риге не ожидается существенных осадков, температура воздуха составит до +7 градусов.