Вт, 27.04.2021
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Вторник будет дождливым

ФОТО: LETA

Во вторник, 27 апреля, в Латвии ожидается переменная облачность, на большей части территории страны возможны осадки - кратковременные дожди и ливни с градом, прогнозируют синоптики.

Будет дуть умеренный северо-западный ветер, температура воздуха составит +5...+9 градусов.

В Риге не ожидается существенных осадков, температура воздуха составит до +7 градусов.

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