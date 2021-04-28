В среду местами ожидаются осадки
В среду, 28 апреля, в Латвии будет облачно, но осадки ожидаются только в некоторых районах, в основном на севере Курземе, прогнозируют синоптики.
В среду, 28 апреля, в Латвии будет облачно, но осадки ожидаются только в некоторых районах, в основном на севере Курземе, прогнозируют синоптики.
Воздух на солнце прогреется до +6...+ 11 градусов. Ветер слабый, в Видземе и Латгале умеренный западный ветер, на западном побережье Курземе - умеренный южный и западный ветер.
В Риге будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается, температура воздуха поднимется до +10 градусов.
Сегодня на рассвете в Курземе, Земгале и местами в Видземе были заморозки до -4 градусов.