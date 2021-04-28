На следующей неделе сохранится прохладная погода

Ожидается, что в последний день апреля циклон принесет сильные дожди. По мере того, как циклон уйдет, а небо очистится, температура воздуха на большей части страны в ночь на субботу упадет до 0...-4 градусов, а днем 1 мая на солнце воздух прогреется до +9...+12 градусов.

Вероятно, 3 мая новый циклон с сильным дождем и порывистым ветром достигнет Латвии. По текущим прогнозам, самые сильные осадки ожидаются в восточной части страны 4 мая. Максимальная температура воздуха составит +8...+13 градусов.

На следующей неделе ночная температура местами все еще будет опускаться ниже нуля, а днем будет не теплее +15 градусов.