На следующей неделе сохранится прохладная погода

Ожидается, что в последний день апреля циклон принесет сильные дожди. По мере того, как циклон уйдет, а небо очистится, температура воздуха на большей части страны в ночь на субботу упадет до 0...-4 градусов, а днем 1 мая на солнце воздух прогреется до +9...+12 градусов.
Вероятно, 3 мая новый циклон с сильным дождем и порывистым ветром достигнет Латвии. По текущим прогнозам, самые сильные осадки ожидаются в восточной части страны 4 мая. Максимальная температура воздуха составит +8...+13 градусов.
На следующей неделе ночная температура местами все еще будет опускаться ниже нуля, а днем будет не теплее +15 градусов.
В начале мая прошлого года температура воздуха в Латвии достигала +18 градусов, а в целом диапазон температур в первые дни мая составляет от -7,5 градуса в 1935 году до +29,4 градуса в 1977 году, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.