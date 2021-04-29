Чт, 29.04.2021
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В четверг потеплеет до +14 градусов

Иллюстративное фото ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В четверг максимальная температура воздуха в Латвии составит от +7...+8 градусов в Курземе у Рижского залива до +14 градусов на юге Курземе и местами в южной части страны, сообщает агентство LETA.

В течение дня облаков станет больше, пройдут кратковременные дожди, больше дождевых туч образуется в северной части страны.

Будет дуть слабый или умеренный восточный и южный ветер.

В Риге ожидается частичная облачность, возможен небольшой кратковременный дождь, воздух прогреется до +13 градусов.

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