В четверг потеплеет до +14 градусов
В четверг максимальная температура воздуха в Латвии составит от +7...+8 градусов в Курземе у Рижского залива до +14 градусов на юге Курземе и местами в южной части страны, сообщает агентство LETA.
В четверг максимальная температура воздуха в Латвии составит от +7...+8 градусов в Курземе у Рижского залива до +14 градусов на юге Курземе и местами в южной части страны, сообщает агентство LETA.
В течение дня облаков станет больше, пройдут кратковременные дожди, больше дождевых туч образуется в северной части страны.
Будет дуть слабый или умеренный восточный и южный ветер.
В Риге ожидается частичная облачность, возможен небольшой кратковременный дождь, воздух прогреется до +13 градусов.
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