К Латвии приближается циклон с проливными дождями и сильным ветром

В понедельник вечером в Латвию с юга придет циклон с сильным ветром и самым большим количеством осадков с прошлого года, предупреждают синоптики.

Во многих местах Латгале, Видземе и Земгале к утру вторника количество осадков достигнет 25-40 миллиметров. Ожидается дождь и мокрый снег.

Будет дуть порывистый северо-восточный ветер, который перейдет в северный, северо-западный, со скоростью порывами до 17-22 метров в секунду.

Из-за сильного ветра и осадков могут ломаться деревья. Меньше всего осадков будет в Курземе.