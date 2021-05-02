Вс, 2.05.2021
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К Латвии приближается циклон с проливными дождями и сильным ветром

Дождь. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Синоптики предупреждают, что с юга к Латвии приближается циклон с проливными дождями и сильным ветром.

В понедельник вечером в Латвию с юга придет циклон с сильным ветром и самым большим количеством осадков с прошлого года, предупреждают синоптики.

Во многих местах Латгале, Видземе и Земгале к утру вторника количество осадков достигнет 25-40 миллиметров. Ожидается дождь и мокрый снег.

Будет дуть порывистый северо-восточный ветер, который перейдет в северный, северо-западный, со скоростью порывами до 17-22 метров в секунду.

Из-за сильного ветра и осадков могут ломаться деревья. Меньше всего осадков будет в Курземе.

В понедельник в Риге будет пасмурно и дождливо, пройдет сильный дождь. Порывы северного ветра могут достигать 22 метров в секунду. Температура воздуха +3...+5 градусов.

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