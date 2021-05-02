К Латвии приближается циклон с проливными дождями и сильным ветром
Синоптики предупреждают, что с юга к Латвии приближается циклон с проливными дождями и сильным ветром.
Синоптики предупреждают, что с юга к Латвии приближается циклон с проливными дождями и сильным ветром.
В понедельник вечером в Латвию с юга придет циклон с сильным ветром и самым большим количеством осадков с прошлого года, предупреждают синоптики.
Во многих местах Латгале, Видземе и Земгале к утру вторника количество осадков достигнет 25-40 миллиметров. Ожидается дождь и мокрый снег.
Будет дуть порывистый северо-восточный ветер, который перейдет в северный, северо-западный, со скоростью порывами до 17-22 метров в секунду.
Из-за сильного ветра и осадков могут ломаться деревья. Меньше всего осадков будет в Курземе.
В понедельник в Риге будет пасмурно и дождливо, пройдет сильный дождь. Порывы северного ветра могут достигать 22 метров в секунду. Температура воздуха +3...+5 градусов.