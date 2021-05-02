Вс, 2.05.2021
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Такого не было с прошлого года: в понедельник на большей части страны ожидаются интенсивные осадки

Дождь. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Синоптики предупреждают, что с юга к Латвии приближается циклон с проливными дождями и сильным ветром.

Сильный дождь, который местами превратится в снег, дойдет до Латвии с юга поздно вечером в воскресенье, зона осадков уйдет с востока страны во вторник утром.

Ожидается, что количество осадков в Селии, а также в некоторых районах Латгале, Видземе и восточной части Земгале составит 20-40 миллиметров. Последний раз Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии фиксировал за один день более 30 мм осадков в сентябре прошлого года.

Меньше всего осадков 3 мая будет в Курземе, на побережье ожидается сухая погода.

Температура воздуха в понедельник днем и ночью ожидается в пределах +1…+8 градусов. В ночь на вторник местами в Латгале и на востоке Видземе образуется снежный покров.

В понедельник порывы северного ветра усилятся до 13-18 метров в секунду, в Риге и Юрмале - до 20 метров в секунду.

Дожди ожидаются и в последующие дни недели. В восточной и юго-восточной части страны количество осадков на следующей неделе превысит месячную норму. Уровень воды в реках повысится, но наводнений не ожидается.

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