Такого не было с прошлого года: в понедельник на большей части страны ожидаются интенсивные осадки

Сильный дождь, который местами превратится в снег, дойдет до Латвии с юга поздно вечером в воскресенье, зона осадков уйдет с востока страны во вторник утром.

Ожидается, что количество осадков в Селии, а также в некоторых районах Латгале, Видземе и восточной части Земгале составит 20-40 миллиметров. Последний раз Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии фиксировал за один день более 30 мм осадков в сентябре прошлого года.

Меньше всего осадков 3 мая будет в Курземе, на побережье ожидается сухая погода.

Температура воздуха в понедельник днем и ночью ожидается в пределах +1…+8 градусов. В ночь на вторник местами в Латгале и на востоке Видземе образуется снежный покров.

В понедельник порывы северного ветра усилятся до 13-18 метров в секунду, в Риге и Юрмале - до 20 метров в секунду.