Дождь, снег и желтое предупреждение о сильном ветре: прогноз погоды на 3 мая

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) на побережье Рижского залива, в том числе в столице, объявил желтое предупреждение об усилении ветра до 20-24 метров в секунду. Предупреждение в силе до 22 часов.

Из-за сильного ветра и осадков могут ломаться деревья. Наиболее слабым ветер будет в Курземе, там же ожидается и меньше всего осадков.

Продолжит идти дождь и мокрый снег, местами в центральной и восточной части страны осадки будут сильными, на восточном приграничье осадки ожидаются до утра вторника.

Галерея: Ветер у Даугавгривского мола

LVĢMC указывает, что в понедельник в течение дня в центральных и восточных районах страны количество осадков достигнет 20-25 миллиметров; в силе желтое предупреждение.

Температура воздуха составит 0...+8 градусов.