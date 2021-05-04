Во вторник потеплеет до +13 градусов, осадков будет мало

В западной части Латвии ожидается преимущественно слабый, а в Видземе и Латгале - умеренный западный, северо-западный ветер, в Латгале сохранятся порывы до 15 метров в секунду.

В Риге в первой половине дня ожидается сухая и облачная погода, ближе к вечеру небо затянет облаками, однако значительных осадков не ожидается. Будет дуть слабый или умеренный западный и северный ветер, воздух прогреется до +12 градусов.