Во вторник потеплеет до +13 градусов, осадков будет мало
Во вторник, 4 мая, кратковременные осадки ожидаются лишь местами в западной и центральной частях Латвии, сообщает агентство LETA.
Во вторник, 4 мая, кратковременные осадки ожидаются лишь местами в западной и центральной частях Латвии, сообщает агентство LETA.
Ожидается небольшая и переменная облачность, температура воздуха повысится до +8...+13 градусов.
В западной части Латвии ожидается преимущественно слабый, а в Видземе и Латгале - умеренный западный, северо-западный ветер, в Латгале сохранятся порывы до 15 метров в секунду.
В Риге в первой половине дня ожидается сухая и облачная погода, ближе к вечеру небо затянет облаками, однако значительных осадков не ожидается. Будет дуть слабый или умеренный западный и северный ветер, воздух прогреется до +12 градусов.