Гроза с градом и сильный ветер: прогноз синоптиков на среду
По прогнозам синоптиков, в среду, 5 мая, в Латвии ожидается переменная облачность с непродолжительными дождями.
По прогнозам синоптиков, в среду, 5 мая, в Латвии ожидается переменная облачность с непродолжительными дождями.
Местами возможны грозы с градом и порывами ветра до 18 метров в секунду. Преимущественно будет дуть южный, юго-западный ветер.
Максимальная температура воздуха составит от +8...+9 градусов местами на побережье до +15 градусов в юго-восточных регионах.
В Риге временами будет светить солнце, ожидается кратковременный дождь, температура воздуха поднимется до +13 градусов. Скорость южного, юго-западного ветра порывами составит до 13 метров в секунду.