Гроза с градом и сильный ветер: прогноз синоптиков на среду

Местами возможны грозы с градом и порывами ветра до 18 метров в секунду. Преимущественно будет дуть южный, юго-западный ветер.

Максимальная температура воздуха составит от +8...+9 градусов местами на побережье до +15 градусов в юго-восточных регионах.