Ср, 5.05.2021
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Гроза с градом и сильный ветер: прогноз синоптиков на среду

Иллюстративное фото ФОТО: Ieva Lūka / LETA

По прогнозам синоптиков, в среду, 5 мая, в Латвии ожидается переменная облачность с непродолжительными дождями.

Местами возможны грозы с градом и порывами ветра до 18 метров в секунду. Преимущественно будет дуть южный, юго-западный ветер.

Максимальная температура воздуха составит от +8...+9 градусов местами на побережье до +15 градусов в юго-восточных регионах.

В Риге временами будет светить солнце, ожидается кратковременный дождь, температура воздуха поднимется до +13 градусов. Скорость южного, юго-западного ветра порывами составит до 13 метров в секунду.

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