На выходных сохранится прохладная погода, но на следующей неделе возможна жара до +28 градусов

Повышение температуры воздуха будет быстрым. Например, в субботу днем в Риге при северо-западном ветре ожидается всего +8 градусов, а уже в понедельник воздух прогреется до +24 градусов.

В ночь на субботу температура воздуха в Латвии опустится до 0...+5 градусов, в ночь на в воскресенье - до -2...+3 градусов. Это могут быть последние весенние заморозки в этом году.

В ближайшие дни время от времени ожидаются дожди. На следующей неделе погода будет более солнечной, в первой половине недели дожди возможны в основном в Курземе.

С воскресенья будет преобладать умеренный южный ветер порывами до 9-14 метров в секунду.