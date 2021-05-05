На выходных сохранится прохладная погода, но на следующей неделе возможна жара до +28 градусов
До конца этой недели в Латвии сохранится прохладная погода, а с понедельника, 10 мая, начнется летнее тепло и даже жара, прогнозируют синоптики.
До конца этой недели в Латвии сохранится прохладная погода, а с понедельника, 10 мая, начнется летнее тепло и даже жара, прогнозируют синоптики.
Повышение температуры воздуха будет быстрым. Например, в субботу днем в Риге при северо-западном ветре ожидается всего +8 градусов, а уже в понедельник воздух прогреется до +24 градусов.
В ночь на субботу температура воздуха в Латвии опустится до 0...+5 градусов, в ночь на в воскресенье - до -2...+3 градусов. Это могут быть последние весенние заморозки в этом году.
В ближайшие дни время от времени ожидаются дожди. На следующей неделе погода будет более солнечной, в первой половине недели дожди возможны в основном в Курземе.
С воскресенья будет преобладать умеренный южный ветер порывами до 9-14 метров в секунду.
Как сообщалось, на следующей неделе температура воздуха поднимется выше +20 градусов и может достигнуть +28 градусов.