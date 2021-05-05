В ближайшие часы местами в Латвии ожидаются грозы с резкими порывами ветра

Предупреждение действительно до 20:00.

Погоду определяет циклон с центром в Дании и Южной Швеции. Атмосферное давление в Латвии - от 994 гектопаскалей в стороне Вентспилса до 1002 гектопаскалей на границе с Россией (на уровне моря).

Максимальная температура воздуха в Латвии во вторник была +8...+13 градусов.