В ближайшие часы местами в Латвии ожидаются грозы с резкими порывами ветра
В ближайшие часы в некоторых местах Латвии ожидаются грозы с резкими порывами ветра до 15-18 м/с, сообщает Meteo.lv.
В ближайшие часы в некоторых местах Латвии ожидаются грозы с резкими порывами ветра до 15-18 м/с, сообщает Meteo.lv.
Предупреждение действительно до 20:00.
Погоду определяет циклон с центром в Дании и Южной Швеции. Атмосферное давление в Латвии - от 994 гектопаскалей в стороне Вентспилса до 1002 гектопаскалей на границе с Россией (на уровне моря).
Максимальная температура воздуха в Латвии во вторник была +8...+13 градусов.
Самая высокая температура воздуха в Европе 4 мая составила +31 градус в Греции и +37 градусов на Кипре. Самая низкая температура была в ночь на среду на севере Норвегии (-16 градусов).