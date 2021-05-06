Чт, 6.05.2021
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Дождь и порывистый ветер: прогноз синоптиков на четверг

ФОТО: LETA

В четверг, 6 мая, в Латвии ожидается дождь и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

Скорость юго-западного ветра в порывах составит 13-18 метров в секунду, на побережье Курземе - до 20 метров в секунду.

Ожидается переменная облачность, в Курземе - продолжительный дождь. Температура воздуха составит +6..+11 градусов.

В Риге временами возможен небольшой дождь, юго-западный ветер в порывах усилится до 15 метров в секунду. Температура воздуха составит до +9 градусов.

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