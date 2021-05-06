Дождь и порывистый ветер: прогноз синоптиков на четверг
В четверг, 6 мая, в Латвии ожидается дождь и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.
В четверг, 6 мая, в Латвии ожидается дождь и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.
Скорость юго-западного ветра в порывах составит 13-18 метров в секунду, на побережье Курземе - до 20 метров в секунду.
Ожидается переменная облачность, в Курземе - продолжительный дождь. Температура воздуха составит +6..+11 градусов.
В Риге временами возможен небольшой дождь, юго-западный ветер в порывах усилится до 15 метров в секунду. Температура воздуха составит до +9 градусов.